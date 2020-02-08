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تجديد حبس 24 متهما بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية في الشرقية

السبت 08/فبراير/2020 - 08:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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قررت الدائرة 10 بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 24 متهمًا 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات. 

وهم:

1- شريف زكريا عامر إسماعيل
2- عبدالله سمير بدوى عبدالله 
3- محمد إبراهيم محمد علي
4- عبدالرحمن خالد إتمام الدين 
5- عمرو خالد إتمام الدين 
6- خالد محمود عبدالهادي 
7- محمد عبدالعظيم أحمد عبد الرازق 
8- محمود ممتاز محمد عبد العال 
9- أشرف فتحي عبد الهادي
10- السيد معوض مصطفي
11- سليمان محمد سليمان علي 
12- عاصم محمود علي 
13- طارق محمود عيسي
14- محمد إبراهيم دسوقي 
15- سامح محمد عبدالرحمن 
16- هانى فريد 
17- أحمد عبدالله محمود 
18- أيمن أحمد محمد
19- أحمد السلاوى 
20- سعيد منتصر عبدالفتاح 
21- عزت نجيب 
22- محمد محمد السيد 
23- خالد حسين أحمد 
24- سمير عبدالوهاب محمد

ووجهت النيابة، للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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الكلمات المفتاحية

محافظة الشرقية جماعة إرهابية تجديد حبس 24 متهمًا الدائرة 10 بمحكمة جنايات الزقازيق

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