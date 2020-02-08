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شاهد.. رضوى الشربيني: بناتكم مش بيعة وشروة (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 09:32 م
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أحمد رمضان متولي
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وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى الأهالي، مشددةً على أن "بناتكم مش بيعة وشروة للرجالة اللي بيتجوزوهم".


وسردت رضوى الشربيني خلال برنامجها "هي وبس" على قناة CBC سفرة، مساء اليوم السبت، قصة حقيقية لفتاة تزوجت واختار والدها زوجًا غنيًا لها بغض النظر عن الأخلاق ولكن انتهى بها المطاف وقد تعرضت لتجربة قاسية، حيث كان زوجها يخونها ويعتدي عليها ثم في النهاية طلقها بعد أن تنازلت له عن كافة حقوقها. 


قالت الشربيني موجهةً قولها إلى الآباء: "لا أقول لكم تساهلوا، وأن ترموا بناتكن في الشارع بل ضعوا ضوابط وشروط ولكن أعلموا أنها ليست بيعة وشروة وأنتم لن تستفيدوا أي شئ عندما تتزوج الفتاة من رجل لا يعرف الله، لأن الفلوس ليس الأمان بل الأمان هو الرجل الصالح أو الشاب المحترم".

تابعت الإعلامية: أصبحنا في عصر لا يوجد به زواج، لأن الشباب من ناحية لا يريدون الزواج، والآباء من ناحية أخرى يضعون شروطًا صعبة مقابل تزويج بناتهم، رغم أن الشبكة والذهب لن يفيدوها بل زوجها الصالح".
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