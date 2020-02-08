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عاجل.. توضيح من الحجر الصحي بشأن رصد فيروس كورونا

السبت 08/فبراير/2020 - 08:05 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن إمام، مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، إن الإجراءات الوقائية التي تتخذها مصر لمنع ظهور أي أمراض معدية مستمرة سواء أكان هناك تفشي لأي وباء مثل فيروس كورونا، أو لغرض تأمين البلاد.

وأشار "إمام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء السبت، إلى أنهم يقومون بمناظرة السفن والركاب والبضائع القادمة من الصين، أو الدول المتأثرة بالمرض، موضحا أن أي راكب تظهر عليه أي أعراض يتم فحصه مرة أخرى بشكل دقيق. 

وأكد أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا، أو مشتبه بها، موضحا أن الحجر الصحي يترصد 30 مرضا، وليس فقط فيروس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة فضائية إم بي سي مصر 2 صباحك مصري الدكتور أيمن إمام

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