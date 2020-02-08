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البريد: توفير حجز تذاكر القطارات قريبًا للقضاء على الإزدحام

السبت 08/فبراير/2020 - 07:59 م
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شعار الهييئة القومية للبريد
شعار الهييئة القومية للبريد
الفجر الاقتصادي
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صرح مصدر بالهيئة القومية للبريد، أن الهيئة ستوفر قريبًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة في إنحاء الجمهورية إمكانية حجز تذاكر القطارات بالتعاون مع هيئة السكك الحديد.

 

وأكد" المصدر" خلال تصريحات صحفية، أن تلك الخدمة تأتي  حرصا من الهيئة للـقضاء على الطوبير والأزدحام الذي يشهدة مكاتب حجز التذاكر بمحطات سكك حديد مصر خاصة في أوقات الأعياد.

 

ويأتي إطلاق البريد لخدمة حجز تذاكر القطارات، بعد توفيرها نهاية شهر سبتمبر الماضي خدمات الشهر العقاري تشمل توثيق المستندات من خلال مكاتب البريد المختلفة والتى يبلغ عددها 4 الآف مكتب بريد حول الجمهورية
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