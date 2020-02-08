سمر مرسي تتعاقد على "حتى لا يطير الدخان" لرمضان المقبل

تعاقدت النجمة سمر مرسي على بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان"، والذي من المقرر أن تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور، وجاري تعاقد باقي أبطال العمل، ومن إنتاج العدل جروب، ومأخوذ عن رواية حتى لا يطير الدخان لأحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

"حتى لا يطير الدخان" رواية لأحسان عبد القدوس، وسبق وقدمت في فيلم سينمائي عام 1984، وشارك في بطولة الفيلم أنذاك عادل إمام، وسهير رمزي، ونادية أرسلان.

ويذكر أن سمر تواجدت رمضان الماضي من خلال مسلسل "لمس أكتاف" مع كل من ياسر جلال، وفتحى ‏‏عبد الوهاب، وحنان ‏مطاوع، وإيمان العاصي.