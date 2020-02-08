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رئيس مجلس القبائل العربية: نرفض العمل السياسي شكلا وموضوعا

السبت 08/فبراير/2020 - 07:57 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسماعيل منطاوي
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قال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، إن المجلس متواجد منذ عام 2014، ويتكون من مجموعة من القبائل المنتشرة بجمهورية مصر العربية، موضحًا أن المجلس نظم العديد من الفعاليات التي تهم الدولة.

وتابع "مطر" خلال استضافته بندوة نظمها موقع "الفجر"، أن المجلس ينظم العديد من القوافل الطبية للكشف عن مرض الفشل الكلوي، مضيفًا أن القوافل كانت تمتد لجميع المحافظات ومن بينها سيناء في ظل المشاكل المحيطة بها.

وأوضح رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، أن الهدف من تلك القوافل والمبادرات ليس سياسيًا ولكن توعويا وثقافيا، فضلًا عن تنظيم ندوات شعرية.

وأشار إلى أن المجلس لدية لجنة للقضاء العرفي، تتحرك قبل وقوع الأزمة، مؤكدًا أن كل محافظة تمتلك لجنة عرفية تعمل بمساعدة وزارة الداخلية في هذا الأمر.

وأكد "مطر" أن مجلس القبائل ليس لديه أجندة: "نرفض العمل السياسي شكلًا وموضوعًا"، موضحًا أنه ليس لديه أدنى مشكلة في دعم حزب مُعين إذا كان مفيد للدولة.

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الكلمات المفتاحية

مجلس القبائل العربية دعم الدولة المصرية جمهورية مصر العربية الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية الشيخ كامل مطر

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