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وزيرة التضامن عن عملها مع غادة والي: "شكلنا دويتو عمل"

السبت 08/فبراير/2020 - 07:54 م
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
هدى عبدالرازق
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وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية إلى الدكتورة غادة والي، مشيرة إلى أنهما رفقاء درب، وجمعها هدف البناء، وكانا يدركان أن طبيعة عمل الوزارة ليست سهلة.

وأشارت "نيفين"، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنهم شكلا "دويتو" عمل سويا، مضيفة أنها تعلمت من "والي" الكثير، معلقة: "كنا خير داعم لبعض"، معربة عن تقديرها لزملائها بالوزارة، ودعمها لها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تسعى لتحقيق انجازات جديدة بالتعاون مع فريق عمل الوزارة، موضحة أنهم سيعملون على استكمال العمل السابق، وفتح ملفات جديدة.

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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الدكتورة غادة والي الإعلامية لبنى عسل

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