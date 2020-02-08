العراق.. قوات الأمن تشن حملة اعتقالات واسعة للمتظاهرين في كربلاء

هذا وتشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الأول من أكتوبر الماضي، وسرعان ما تحولت إلى عنف، وقامت قوات الأمن ومسلحون مجهولون بإطلاق النار على المتظاهرين، وقتل ما يقرب من 500 شخص في الاضطرابات.





وبعد فترة هدوء في الاضطرابات في وقت سابق من هذا الشهر، استؤنفت المظاهرات في بغداد والمدن الجنوبية وسيطر المحتجون على ثلاثة جسور رئيسية في بغداد وصاموا على المعسكرات وحواجز الطرق في عدة مدن في الجنوب.





ويطالب المتظاهرون بإزالة جميع الأحزاب والسياسيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة واستئصال الفساد، ولقد استجابت الحكومة بالعنف والإصلاح الجزئي، وأدان المجتمع الدولي العنف ولكنه لم يتدخل لوقفه.