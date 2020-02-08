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تأجيل انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

السبت 08/فبراير/2020 - 07:45 م
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جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
ميسون أبو الحسن
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أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على الشُعب والروابط، تأجيل انتخابات المجلس التنفيذي لشُعبة المصورين الصحفيين، وذلك لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

كانت قد قررت اللجنة مد باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لشُعبة المصورين الصحفيين نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور ٢٥%+١ من عدد الأعضاء البالغ ٩٩ عضوًا.

وكانت قد فتحت كشوف التسجيل بالجمعية العمومية لشُعبة المصورين الصحفيين، التسجيل اليوم بانتخابات المجلس التنفيذي للشُعبة، والتي كانت قد تم تأجلها يوم الخميس 23 يناير الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكانت الشُعبة قد فتحت باب التسجيل بالجمعية العمومية، في تمام الرابعة عصرًا، وأغلقت وفقًا للائحة في الخامسة مساءً، وتم التأجيل لمدة أسبوعين، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25%+1، وهم 26 عضوًا.
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