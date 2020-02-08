عميد كلية طب: درجة الحرارة المرتفعة تقضي على فيروس كورونا



ونصحت "محسن" في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، المواطنين خاصة الطلاب الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي بالماء والصابون واستعمال المطهرات لأنها تقضي علي الميكروب".



وأكدت على ضرورة وضع الطالب أنفه بذراعه عند العطس كما يجب أن يشرب الطلاب المياه بشكل مستمر بالإضافة إلى أن أي طالب يعاني ارتفاعا في درجات الحرارة لا يذهب إلى المدرسة أو الجامعة لمنع انتشار العدوى.



علقت لمياء محسن عميد كلية طب جامعة نيو جيزة، على فيروس كورونا الجديد المنشر في العالم قائلة: "فيروس كورونا مثل الفيروسات المختلفة، وهو ضعيف ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال أسابيع سينتهي"، مؤكدة أن درجات الحرارة المرتفعة تقضي على فيروس كورونا.