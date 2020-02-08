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السكة الحديد: "بدون المواطن مالناش لازمة" (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 07:42 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس سكك حديد مصر، إن السكة الحديد بدأت تهتم بخدمة العملاء، من خلال نشر 3 خطوط محول لتلقي شكاوي الجمهور، الذي نعمل على خدمته بأقصى الجهود، معقبًا: "السكة الحديد موجوده عشان المواطن، وبدون المواطن السكة الحديد مالهاش لازمة".

ولفت "عبد التواب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "معانان أحلى"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن السكة الحديد مرفق هام يساهم في الناتج القومي وتقدم الدولة، وراحة المواطن، معقبًا: "السكة الحديد ملك المواطن، ومستمرة من أجل خدمته، وبقدر الإمكن على المواطن أن يحافظ عليها". 

وأضاف:" لو المواطن عنده أي شكوى، عليه أن يبلغ السكة الحديد لكي تطور نفسها، لم نصل لحد الكمال".

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سكك حديد مصر السكة الحديد

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