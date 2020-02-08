"الفيل الأزرق 2" و"لما بنتولد" الأفضل .. ومحمد سعد أحسن ممثل في مهرجان جمعية الفيلم

وجاءت الجوائز على النحو التالي











بينما حصل على جائزة أفضل ممثل دور أول للفنان محمد سعد عن دوره في فيلم "الكنز2"، وجائزة أحسن ممثل دور ثاني للفنان باسم سمرة عن دوره في فيلم "ولاد رزق 2"، جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان ماجد الكدواني عن دوره في فيلم "الضيف"، جائزة أحسن مخرج لعام 2019 حصل عليها المخرج تامر عزت عن فيلمه "لما بنتولد"، جائزة أفضل سيناريو حصلت عليه السيناريست نادين شمس عن سيناريو فيلم "لما بنتولد".









وحصل على جائزة أحسن تصوير أحمد يوسف عن فيلم "خيال مآتة"، مدير التصوير جائزة أحسن ديكور حصل عليها مهندس الديكور علي حسام علي عن ديكور فيلم "الضيف"، جائزة أحسن مونتاج حصل عليها الفنان أحمد حافظ عن فيلم "الفيل الأزرق2"، جائزة أحسن مكساج صوت حصل عليها المهندس أحمد أبو السعد عن فيلم "الفيل الأزرق 2"، جائزة أحسن موسيقي حصل عليها الموسيقار هشام نزيه عن فيلم "الفيل الأزرق2"، جائزة أحسن أفيش لعام 2019 من بين أفيشات 33 فيلما عرضت خلال هذا العام كانت من نصيب أفيش فيلم "بين بحرين" لـ ماهر دياب، جائزة أحسن تصميم ملابس حصلت عليها الفنانة ناهد نصرالله عن فيلم "الفيل الأزرق 2"، جائزة أحسن مكياج حصل عليها الفنان طارق مصطفي عن فيلم "الفيل الأزرق 2".



منحت جمعية الفيلم في الحفل الختامي للدورة ال٤٦، منذ قليل، في سينما رينسانس بشارع عماد الدين، لأفضل أفلام العام الماضي.جائزة أحسن ممثلة دور أول حصلت عليها الفنانة سلمى حسن، عن دورها في فيلم "لما بنتولد"، جائزة أحسن فيلم باختيار الجمهور وأعضاء الجمعية من خلال الإستفتاء اليومي أثناء عروض المهرجان فيلم "الضيف"، جائزة أحسن فيلم من لجنة تحكيم المهرجان حصل عليها فيلم "لما بنتولد"، وحصلت الفنانة أميمة السباعي علي شهادة تقدير في التمثيل من لجنة التحكيم عن دورها في فيلم "لما بنتولد"، وجائزة أحسن ممثلة دور ثاني للفنانة حنان سليمان عن دورها في فيلم "لما بنتولد".