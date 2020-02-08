"صورة تذكارية".. الطيار الموقف بسبب محمد رمضان يخرج عن صمته (فيديو)

نشر قائد الطائرة أشرف أبو اليسر فيديو جديد له كاشفا عن بعض الأسرار، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





وكشف "أبو اليسر" عن طلب الفنان محمد رمضان قائلا: في سبتمبر الماضي، طلب محمد رمضان ان أصوره بعض الصور التذكارية ليريها لإبنه علي، خاصة اننا في طيارة خاصة 8 ركاب فقط ومفيش عائق بين الطيارين والركاب.





وأضاف "أبو اليسر" قائلا: احنا كطيارة خاصة بيركب معانا رؤساء جمهوريات ووزراء وأمراء من كل أنحاء العالم، ولما حد بيطلب ياخد صورة تذكارية بتبقا لنفسهم مش للنشر والعرض ولكن محمد رمضان نشر الصورة بدون علمي ولا بموافقتي بنشر فيديو بأغنية طبعا هذا خطأ فادح ومخالف للأعراف انه ينزل فيديو متفبرك بهذا الأسلوب.





وأضاف "أبو اليسر" قائلا: وجود شخص بيحلف ان محمد رمضان هو اللي سايق الطائرة،ولفظ سايق ده مش لفظ ناس طيارين احنا بنطير بالطيارة مش بنسوقها، وسلوك محمد رمضان بنشر هذا الفيديو اتسبب في اضرار جامدة للكثير وقفل بيوت عديدة، وواحنا راجعين من الرياض ولما قولت لمحمد رمضان ان سلوكك هذا هيتسبب في اضرار كثيرة قالي لا متقلقش انا ليا ناس هتكلم معاهم واعتبر الموضوغ منتهي، ولكن طبعا الموضوع منتهاش واصبح قضية رأي عام في يوم وليلة وقررت الوزارة إيقاف فريق الطيران لمدة سنة وانا تم ايقافي بشكل نهائي عن الطيران وده صعب جدا عليا لان انا رجل ليا تاريخي ومدرس في كلية الطيران وعلى طرازات مدنية فمن الصعب مسح تاريخي بهذا الاسلوب الهمجي هذا.





وفي سياق أخر تزوج "رمضان" في عام 2008 وانجب ابنته حنين، ثم ترك زوجته في عام 2012، وتزوج مرة أخرى من نسرين عبد الفتاح وأنجبا علي وكنز.







وشارك "رمضان" في العديد من الأعمال الفنية منها "زلزال"، و"ابن حلال"، و"الجماعة"، "إحنا الطلبة"، و"أولاد الشوارع"، و"الأسطورة".