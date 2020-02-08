كيان محمد صلاح.. كيف تحصل نجلة الفرعون المصري على الجنسية الإنجليزية؟





رزق محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بمولودته الثانية "كيان" صباح اليوم السبت، ليضاف فرد جديد في أسرة الفرعون المصري بعد زوجته ماجي وابنته مكة التي رزق بها في 2014 .





وتساءل العديد من عشاق الفرعون المصري، على إحتمالية حصول نجلة نجم الريدز على الجنسية الإنجليزية بعدما ولدت في إنجلترا.





ووفقا لموقع"بريطانيا بالعربي" فيوجد 6 شروط للحصول على الجنسية البريطانية عن طريق التجنيس بعد 5 سنوات من الإقامة، وهي تنطبق على محمد صلاح:





1- معرفة كافية باللغة الإنجليزية.





2- اجتياز اختبار الحياة في المملكة المتحدة.





3- ليس لديك سجل جنائي خطير.





4- لم يقضِ أكثر من 450 يومًا خارج المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية.





5- لم يقضِ أكثر من 90 يومًا في العام الماضي خارج المملكة المتحدة.





6- حصل على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة قبل 12 شهرًا.





هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية؟

، وبالنظر للقوانين هناك يشترط الحصول على الجنسية أن تكون حالة الوالد مستقرة ويحمل الإقامة الدائمة وهو ما يتحقق مع محمد صلاح المرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023 .





ويتقاضى محمد صلاح راتبًا أسبوعيًا قدره 200 ألف إسترليني، وبالتالي يحق لمولودة الفرعون الجديدة الحصول على جواز السفر البريطاني.





وتنص القوانين البريطانية، في حالة الحصول على الجنسية عدم إسقاط جنسية البلد الأصلي، حيث سيكون متاحا لكيان صلاح أن تمتلك الجنسيتين المصرية والبريطانية والتمتع بكل مزايا الجنسية كمواطنة بريطانية ولكن مع بعض القيود البسيطة التي تفرضها وزارة الهجرة في المملكة المتحدة على مزدوجي الجنسية، وفي مقدمتها عدم الحصول على مساعدات دبلوماسية.





الحصول على الجنسية البريطانية بالولادة:

ابتداءا من 1 يناير 1983، يحصل الطفل المولود في المملكة المتحدة وأحد الوالدين على الأقل من مواطني المملكة المتحدة أو المقيمين بشكل دائم في المملكة المتحدة على الجنسية البريطانية.



