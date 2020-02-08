الديهي: ما أنجزه السيسي أفريقيا لم يتحقق في 100 عام

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، وقمة منتدى رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي سوف يسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي لرئيس جنوب أفريقيا بعد غد، معتبرًا أن الرئيس السيسي هو أفضل من قاد أفريقيا.





وتابع، أن الرئيس السيسي قاد القارة الأفريقية في ماراثون أفريقي بقيادة ونكهة مصرية، مشددًا على أن الرئيس السيسي حقق خلال عام واحد برئاسة الاتحاد الأفريقي ما لم يتحقق في 100 عام، ولو لم يتحقق سوى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، التي كانت حلم لـ عبد الناصر ورفاقه لكفى، فيوم إطلاقها كان يوم عيد للقارة الأفريقية.





وشدد، على أنه آن لنا أن نشعر بالفخر لما قدمته مصر لأشقائها في القارة الأفريقية، متوجهًا بالشكر للرئيس السيسي الذي رفع رأس مصر في المحفل الأفريقي.



