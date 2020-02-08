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وزارة التموين تصرف نقاط خبز بقيمة 94 مليون جنيه عن شهر يناير

السبت 08/فبراير/2020 - 07:27 م
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بوابة الفجر
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أعلنت وزراة التموين  أنها صرفت سلع مجانية بقيمة 94 مليون جنيه للموطنين خلال شهر أول أسبوع من فبراير، كمقابل  نقاط  الخبز التى حصل عليها كل مواطن نتيجة توفير حصتة في  الخبز في شهر يناير الماضي.

 

وكانت وزارة التموين، قررت  توفيرا منها لأستهلاكك المواطنين حصتهم من الخبز،  صرف نقاط خبز، حيث يحصل المواطن على 10 قروش مقابل كل رغيف يتنازل المواطن عن صرفة في حصته.

 

وشهد الأسبوع الماضي، أعلان الحكومة أنها ستجري تحديثات على منظومة المخابز، حيث تستهدف التحديثات أحكام الرقابة على صرف الخبز، ورفع جودة الخبز المباع للمواطنين.

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