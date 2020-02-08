Advertisements
وزارة التموين تصرف نقاط خبز بقيمة 94 مليون جنيه عن شهر يناير
السبت 08/فبراير/2020 - 07:27 م
Advertisements
Advertisements
أعلنت وزراة التموين أنها صرفت سلع مجانية بقيمة 94 مليون جنيه للموطنين خلال شهر أول أسبوع من فبراير، كمقابل نقاط الخبز التى حصل عليها كل مواطن نتيجة توفير حصتة في الخبز في شهر يناير الماضي.
وكانت وزارة التموين، قررت توفيرا منها لأستهلاكك المواطنين حصتهم من الخبز، صرف نقاط خبز، حيث يحصل المواطن على 10 قروش مقابل كل رغيف يتنازل المواطن عن صرفة في حصته.
وشهد الأسبوع الماضي، أعلان الحكومة أنها ستجري تحديثات على منظومة المخابز، حيث تستهدف التحديثات أحكام الرقابة على صرف الخبز، ورفع جودة الخبز المباع للمواطنين.
Advertisements