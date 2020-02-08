رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

حدد النادي الأهلي موعد خوض الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



واختار مسئولو النادي الأحمر يوم ٢٩ من فبراير الجاري موعدًا للمباراة المرتقبة، حيث قام النادي بإخطار اتحاد الكرة المصري بموعد المباراة.



وطلب الأهلي من اتحاد الكرة اخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد المباراة ونادي صن داونز الجنوب إفريقي.



وكان الأهلي قد تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كثاني المجموعة الثانية خلف النجم الساحلي.