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رئيس مهرجان جمعية الفيلم يبعث بالتحية لضيفة الشرف سميحة أيوب
السبت 08/فبراير/2020 - 07:36 م
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شيماء عطية
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كرمت جمعية الفيلم في ختام دورته الـ46 المقامة مساء اليوم، السبت بسينما رينسانس بشارع عماد الدين، ضيف شرف الدورة الفنانة سميحة أيوب، وتسلم الناقد أمير أباظة التكريم نيابة عنها.
وتوجه رئيس المهرجان مدير التصوير محمود عبدالسميع بالتحية للفنانة الكبيرة، لعدم تواجدها بالحفل لارتباطها بظروف عمل.
وتوجه رئيس المهرجان مدير التصوير محمود عبدالسميع بالتحية للفنانة الكبيرة، لعدم تواجدها بالحفل لارتباطها بظروف عمل.
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