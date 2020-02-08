ياسمين صبري تشعل إنستجرام بملابس رياضية





نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة من داخل الجيم ومرتدية"تيشرت حماله باللون الاسود وبنطلون باللون الاسود وكان شعرها مرفوع".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله ربنا يحميكي" وأضاف آخر"الله على اللياقة والرشاقة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يا جميلة انتي".ويذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، مسلسل "حكايتي"، الذي شارك به خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة وفاء عامر ومها أبو عوف وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسني، المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج.