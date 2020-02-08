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وزير الخارجية: انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن تبرهن على ثقة الأفارقة في مصر

السبت 08/فبراير/2020 - 06:48 م
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سامح شكري
سامح شكري
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر دائمًا كانت حريصة على المشاركة في مجلس السلم والأمن لإرساء الحلول للمشكلات الأفريقية، مؤكدا أن دور مصر مقدر، وهناك ثقة في ما تقدمه من حلول.

وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن مصر تستهدف إيجاد الحلول السلمية للصراعات بين دول القارة من خلال الأليات الأفريقية، منوها بأن انتخاب مصر بأغلبية ساحقة لعضوية مجلس السلم والأمن تبرهن على الثقة التي يضعها الأفارقة في الدور المصري بالاتحاد الأفريقي.

وأضاف وزير الخارجية، أن صندوق السلام من الأليات المهمة لتمكين الاتحاد الأفريقي من القيام بدوره في حفظ السلام، وتحقيق الاستقرار.
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