"بتمارين شاقة".. ماجد المصري في الجيم (فيديو)

نشر الفنان ماجد المصري، مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو داخل الجيم ومرتدي ملابس رياضية ويحمل الأثقال.وعلق ماجد، على مقطع الفيديو قائلًا: "بسم الله توكلت على الله مساءالفل على الغاليين".ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ايه الحلاوة دي ماشاءالله" وأضاف آخر"الله ينور يا كابتن ماجد"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله اكبر عليك عاش يا وحش".ويذكر أن آخر أعمال ماجد المصري، مسلسل "بحر"، وتدور أحداثة في الصعيد، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان حسني شتا ومحمد علي رزق وحنان سليمان ودياب ومريهان مجدي وعبد الرحمن ابو زهرة.