وزير الخارجية: نسعى لتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في تسوية الأزمة الليبية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التسوية الشاملة التي عرضتها مصر لحل الأزمة الليبية متوقفة على قدرة الليبيين على التوصل لتفاهم فيما بينهم لإنهاء مرحلة الصراع، وتدعيم المؤسسات الوطنية.



وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لتقريب وجهات النظر الليبية من خلال مسار برلين، والمسارات الأخرى، مضيفًا أنهم يسعون لتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في تسوية الأزمة الليبية.



وأضاف أن مجلس السلم والأمن يعقد قمة لتناول قضية ليبيا، وسيحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتأكيد على محددات الموقف المصري في حل الأزمة.

