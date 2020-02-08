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إيران تحدد موقفها من تعميق قرار خفض الإنتاج

السبت 08/فبراير/2020 - 06:25 م
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بوابة الفجر
رويترز
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نقل الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة الطاقة الإيرانية (شانا) يوم السبت عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله إن بلاده تؤيد تخفيضات أكبر لإنتاج الخام من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إذا وافقت أغلبية من الأعضاء على ذلك.

 

وقالت ثلاثة مصادر خلال تصريحات صحفية،  إن لجنة فنية تسدي المشورة لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة التي تعرف بأوبك+، اقترحت يوم الخميس خفضا إضافيا مؤقتا لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا.

 

ويبحث منتجو أوبك حاليا ما إذا كانوا سيلتقون في موعد مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس .

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الكلمات المفتاحية

خفض إنتاج النفط تراجع إنتاج ايران من النفط ايران

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