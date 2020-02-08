فوز قنا وقفط وتعادل قوص والبلينا بالمجموعة الثانية للقسم الثالث



أقيم السبت، مواجهات الجولة السادسة عشر، للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، التي تشهد صراع شرس بين ثلاثي المقدمة قنا وشبان المراغة وقفط.



واسفرت نتائج الجولة، عن فوز نادي قنا، المتصدر على مضيفه فريق نادي اخميم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير.

نتائج المباريات



فيما فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، مباراة اهلي المنشاة، أمام فريق مكة المكرمة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.



على ملعب مركز شباب سوهاج، خسر صاحب الأرض، أمام نادي نادي الشبان المسلمين بالمرأغة، بسداسية مقابل هدف.



فيما واصل فريق قفط زحفه نحو الصدارة، ونجح في الفوز على نادي المراغة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.



على ملعب نادي قوص، واصل فريق نادي قوص نتائجة السيئة وتعادل على ملعبه أمام فريق مركز شباب البلينا، بهدف لكل فريق.



واختتمت مواجهات الجولة، بفوز فريق نادي البداري، على نظيره فريق نجوع مازن، بثنائية نظيفة.



ترتيب المجموعة الثانية



1_قنا 38 نقطة

2_شبان المراغة 35 نقطة

3_قفط 31 نقطة

4_البداري 27 نقطة

5_شباب سوهاج 26 نقطة

6_نادي المراغة 26 نقطة

7_البلينا 20 نقطة

8_اخميم 19 نقطة

9_اهلي المنشأة 15 نقطة

10_مكة المكرمة 14 نقطة

11_نادي قوص 10 نقاط

12_ نجوع مازن 9 نقاط