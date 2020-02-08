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فوز قنا وقفط وتعادل قوص والبلينا بالمجموعة الثانية للقسم الثالث
السبت 08/فبراير/2020 - 06:26 م
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عاطف الشعيني
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أقيم السبت، مواجهات الجولة السادسة عشر، للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، التي تشهد صراع شرس بين ثلاثي المقدمة قنا وشبان المراغة وقفط.
واسفرت نتائج الجولة، عن فوز نادي قنا، المتصدر على مضيفه فريق نادي اخميم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير.
نتائج المباريات
فيما فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، مباراة اهلي المنشاة، أمام فريق مكة المكرمة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.
على ملعب مركز شباب سوهاج، خسر صاحب الأرض، أمام نادي نادي الشبان المسلمين بالمرأغة، بسداسية مقابل هدف.
فيما واصل فريق قفط زحفه نحو الصدارة، ونجح في الفوز على نادي المراغة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.
على ملعب نادي قوص، واصل فريق نادي قوص نتائجة السيئة وتعادل على ملعبه أمام فريق مركز شباب البلينا، بهدف لكل فريق.
واختتمت مواجهات الجولة، بفوز فريق نادي البداري، على نظيره فريق نجوع مازن، بثنائية نظيفة.
ترتيب المجموعة الثانية
1_قنا 38 نقطة
2_شبان المراغة 35 نقطة
3_قفط 31 نقطة
4_البداري 27 نقطة
5_شباب سوهاج 26 نقطة
6_نادي المراغة 26 نقطة
7_البلينا 20 نقطة
8_اخميم 19 نقطة
9_اهلي المنشأة 15 نقطة
10_مكة المكرمة 14 نقطة
11_نادي قوص 10 نقاط
12_ نجوع مازن 9 نقاط
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