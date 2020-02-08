فوز الدخان وأكتوبر والاتصالات والمعادي وحلوان العام بالقسم الثالث





شهدت لقاءات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الخامسة، فوز فريق المعادي خارج ملعبه هلى حساب فريق أبو النمرس بهدفين دون رد، أحرزهما عمر علي ونادر علي.



وفاز أكتوبر على القومي بهدفين دون رد، أحرز هدفي أكتوبر كلاً من حمادة عبد الرسول في الدقيقة 62 واللاعب عمر زكي في الدقيقة 75 من عمر المباراة.



وفاز الدخان على فريق البدرشين برباعية نظيفة، وفاز حلوان العام على الصف بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرز هدفي حلوان العام اللاعب مصطفي زايد وأحرز اللاعب ماجد أشرف هدف الصف الوحيد.



كما فاز الإتصالات على فريق العياط بهدفين دون مقابل، وتعادل جولدي امام بشتيل بهدفين لكلا منهما، وفاز جينيس على الصيد بهدفين نظيفين.



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الدخان 46 نقطة

2- الإتصالات 41 نقطة

3- جولدي 39 نقطة

4- حلوان العام 37 نقطة

5- أكتوبر 28 نقطة

6- المعادي 24 نقطة

7- القومي 22 نقطة

8- بشتيل 20 نقطة

9- الصف 19 نقطة

10- أبو النمرس 18 نقطة

11- جينيس 18 نقطة

12- البدرشين 17 نقطة

13- العياط 13 نقطة

14- الصيد 11 نقطة