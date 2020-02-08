محمد صلاح بينهم.. تعرف على الأكثر مشاركة في البريمير ليج

شهدت قائمة أكثر اللاعبين مشاركة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع أنديتهم، تواجد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الريدز.

وقامت صحيفة «ميرور» البريطانية، بنشر قائمة ضمت 20 لاعبًا هم الأكثر مشاركة في البريميرليج، وجاء صلاح في المركز الثامن، بعدما شارك في 2861 دقيقة، مع الريدز هذا الموسم.

وتصدر الإنجليزي كونور كوادي، لاعب وولفرهامبتون، القائمة بعدما جاء في المركز الأول حيث شارك في 3510 دقيقة، يليه في المرتبة الثانية زميله في الفريق موتينيو بـ3221 دقيقة.





وجاءت القاءمة على النحو التالي:

كونور كوادي (الذئاب) 3510 دقيقة، موتينيو 3221، فان دايك 3120، ديندونكير 3038، راؤول خيمنيز 3019، هاري ماجواير 3012، أندرو روبيرتسون 3004، محمد صلاح 2861، أزبلكيوتا 2810، سترلينج 2801، ألكساندر أرنولد 2795، آداما تراوري 2793، روبن نيفيس 2787، فيرمينيو 2767، جيمس براوس 2700، توبي ألدرفيريلد 2700، جوني إيفانز 2699، جوناثان أوتو 2684، ليندلوف 2676، سويونكو 2592.