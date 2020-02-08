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نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

السبت 08/فبراير/2020 - 06:13 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قام حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بذبح عجلًا مساء اليوم السبت، بسبب سوء التوفيق الذي يلازم اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأحضر الشحات عجلا بمنزله وقام بذبحه للتخلص من سوء التوفيق الذي يطارد لاعب الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الإثنين لمُقبل على ستاد السلام الدولي ضمن مواجهات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.
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