مدرب برشلونة يتحدث عن شعوره بزيارته الأولى لمواجهة فريقه السابق

حرص المُدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على التحدث عن زيارته الأولى لفريقه السابق ريال بيتيس، حيث سيواجه البارسا نظيره بيتيس يوم غدا الأحد على ملعب الأخير.





وقال سيتين في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "‏زيارة فيامارين خاصة بالنسبة لي وللطاقم التدريبي لدي، وامضينا هناك عامين، وهذه المباراة لها دلالات خاصة".



