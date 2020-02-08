Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب برشلونة يتحدث عن شعوره بزيارته الأولى لمواجهة فريقه السابق

السبت 08/فبراير/2020 - 06:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

حرص المُدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على التحدث عن زيارته الأولى لفريقه السابق ريال بيتيس، حيث سيواجه البارسا نظيره بيتيس يوم غدا الأحد على ملعب الأخير.


وقال سيتين في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "‏زيارة فيامارين خاصة بالنسبة لي وللطاقم التدريبي لدي، وامضينا هناك عامين، وهذه المباراة لها دلالات خاصة".


وواصل : "نحن نعرف بيتيس جيدا على الرغم من وصول لاعبين جدد لديهم، ولكن هذا لا يعني ان كل شيء تحت السيطرة، ونتائج بيتيس ليست جيدة مؤخرا، ولكن على أرضهم أقوياء، ولن تكون لعبة سهلة".


وتابع : "‏الاشهر الاخيرة لي في بيتيس كانت صعبة، ولكن حافظت على المودة هناك بيني وبين الجماهير، ‏وكنت سعيدا جدا هناك، وليس لدي أي مشاكل من أي نوع".

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ يوم

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 4 ساعات

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 4 ساعات

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الليجا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ يوم

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ ساعتين

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 6 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ نصف ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز في دوري الأبطال

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

04:44 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مقالات وكتاب

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: 4 قيادات حول "الطيب" لهم علاقات مشبوهة بـ"الإخوان"

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الكاف وقراراته

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: د. على مبروك: الأزهر لن يقبل تجديد الخطاب الديني

DMCA.com Protection Status