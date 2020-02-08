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كيكي سيتين يكشف سر صعوبة مواجهة بيتيس بعد هزيمة كأس إسبانيا

السبت 08/فبراير/2020 - 06:10 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن سر صعوبة مباراة ريال بيتيس المقبلة في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.


وقال سيتين في تصريحات صحفية : "‏النتيجة في بلباو لم ترافقنا بحزن شديد، ولكنني أعتقد أننا ننمو بالفعل، وغدا النقاط أساسية للقتال من أجل اللقب".


وأشار : "يجب أن يتم التصديق على أعراض التحسن التي تم إحرازها في السان ماميس بمباراة اتليتك بلباو في الكأس، وستكون المباراة المقبلة في ملعب معقد مثل فيامارين".


وأضاف : "‏ضد بيتيس ستكون لعبة معقدة للغاية، لأن لدى بيتيس لاعبين يتمتعون بمستوى تقني عالٍ للغاية، ويخلقون الفرص ويسجلون، وسيكون الفوز دفعة جيدة لنا، وايضا نريد أداء جيد، وستكون مباراة مختلفة عن السان ماميس في الكأس، ويجب ان نقوم بعملنا بشكل صحيح".


وتابع : "‏يمكننا استخلاص الكثير من الاستنتاجات الإيجابية من مباراة الكأس على الرغم من الإقصاء، ويجب علينا الحفاظ على الاستنتاجات الإيجابية التي تركتها المشاعر، وليس هناك وقت للحزن".

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