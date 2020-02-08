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سر عودة فرجاني لقائمة الزمالك أمام الإسماعيلي

السبت 08/فبراير/2020 - 06:09 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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اعتذر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريقه عما بدر منه في الأيام الماضية.

وغاب فرجاني عن تدريبات المستبعدين لمباراة أول أغسطس الأنجولي بدون الحصول على إذن مسبق مما دفع الجهاز الفني لعقابه واستبعاده من مباراة حرس الحدود الماضية ببطولة الدوري.

وقدم اللاعب اعتذاره للمدير الفني في الساعات الماضية مما دفع المدرب لإعادته لقائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري.


وتغلب الزمالك على الحدود بهدفين دون رد في الجولة الماضية لبطولة الدوري.
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