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التحقيق مع شركة الأمن المسؤولة عن تأمين كلية التجارة بالإسكندرية بعد واقعة الاعتداء على مُدرس

السبت 08/فبراير/2020 - 06:08 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إدارة جامعة الإسكندرية بتحقيق شامل مع شركة الأمن المسئولة عن الجامعة، لمعرفة ملابسات مرور طالب من بوابة الجامعة بالسلاح، والإعتداء على مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك  خلال زيارته للدكتور محمود رجب المدرس بكلية التجارة جامعة الأسكندرية بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام إثر تورطه في واقعة غش بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الماضي.

واجتمع الوزير بوفد اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، الذي أكد على احترامه لكافة أعضاء هيئة التدريس ومكانتهم المرموقة في نفوس كافة الطلاب، وأن هذا التصرف الشاذ من جانب أحد الطلاب لا يعكس القاعدة العريضة من الطلاب.

وأكد الوزير أن هذا التصرف الشاذ لأحد الطلاب لا يعكس مطلقا الأخلاق الجامعية الطيبة التي يتمتع بها ثلاثة ملايين طالب بالجامعات والمعاهد المصرية.

وأكد الوزير أن منظومة التعليم العالي في مصر بخير، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي حريصون على تطبيق القانون والأعراف والتقاليد الجامعية، بما يحافظ على سمعة الجامعات المصرية.  
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مصر شركة امن تجارة الاسكندرية اخبار

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