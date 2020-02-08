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تكريم الأديب محمد العيده في معرض الدار البيضاء للكتاب بالمغرب غدًا

السبت 08/فبراير/2020 - 06:05 م
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محمد العيده
محمد العيده
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يشارك الكاتب والأديب محمد العيده، في الدورة الـ26 من معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب بالمغرب، والذي بدأت فعالياتها يوم 6 فبراير الماضي وتستمر حتى 16 من الشهر الجاري.

 

وأعلن محمد العيده، تكريمه في المعرض على هامش ندوة توقيع كتابة "أصحاب الهمم"، والمقرر لها غدًا بالصالة الكبرى بالمعرض بحضور عدد من سفراء الدول العربية.

 

الكتاب صادر عن دار جدة للنشر والطبع، ومكون من جزئين ويتناول خلالهما الكاتب موضوعات ترصد نجاحات أصحاب الهمم، وقدراتهم الخاصة التي تسحق المستحيل وتحقيقهم إنجازات عالمية ف يشتى المجالات وتحديدًا الرياضية رغم اعاقتهم.

 

الكاتب والمؤلف محمد العيده، صدر له من قبل ديوانين الأول بعنوان "أمي" والأخر بعنوان نحن نسحق المستحيل.

 

جدير بالذكر أن الدورة الـ 26 من معرض الدار البيضاء تشهد فغاليات وثقافية متنوعة، كما تم  اختيار الجمهورية الموريتانية كضيف شرف للمعرض لهذا العام.

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