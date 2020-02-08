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كيكي سيتين يُجيب.. هل يتعاقد برشلونة مع مهاجم جديد ؟

السبت 08/فبراير/2020 - 06:03 م
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
أحمد عصام
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تحدث كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن حقيقة تعاقد الفريق مع مهاجم خلال الفترة الحالية يعد الإصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي في الأيام الماضية.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيتيس : "‏ان تمكنا من التوقيع مع مهاجم تسعة يجب ان يكون متعدد الاستخدامات قدر الامكان، ولكن هذا الامر ليس سهلا، ولدينا عدد قليل من الاسماء على الطاولة، وننتظر الاذن من الاتحاد الاسباني لكرة القدم".

وتتيح اللوائح في الاتحاد الإسباني تعاقد اي نادي في الدوري مع لاعب جديد في حال إصابة لاعب ضمن القائمة لفترة 5 اشهر، ولكن بشرط أن يكون في الدوري الإسباني أو بدون عقد.

وأضاف مدرب برشلونة : "‏لدينا العديد من اللاعبين الشباب من الرديف الذين تدربوا معنا ويمكنهم اللعب، وآراوخو أحدهم ويمكن ان يسافر معنا إلى إشبيلية".

وتابع : "إذا استطعنا أن نوقع أخيرا مع لاعب جديد هذا الموسم، فإننا نعتقد أن المركز الذي نحتاج إلى تقويته هو مهاجم وليس مدافع".

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