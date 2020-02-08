Advertisements
Advertisements
Advertisements

المايسترو محمد عثمان يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس تحضيرات "ليلة حب"

السبت 08/فبراير/2020 - 07:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
أكد المايسترو محمد عثمان، أن مشروع إحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم قد بدأ من خلال برنامج "صاحبة السعادة" وذلك عن طريق غناء مقاطع لأغاني أم كلثوم وليس أغاني كاملة والمقطع مدته 4 أو 5 دقائق على الأكثر.

وكشف عثمان، أن هذه الفكرة قد خطرت في ذهنه منذ ما يقرب من 10 سنوات، مضيفا أنه اختار أفضل مطربات مميزات في غناء أغاني أم كلثوم وعلى رأسهن ريهام عبد الحكيم ومي فاروق أما المطربات الثلاثة الأخريات فتم اختيارهن من فرقة "أيامنا الحلوة".

ووجه المايسترو الشكر لهن على المجهود الكبير الذي بذله المطربات طوال الفترة الماضية من أجل تقديم عروض مميزة.
Advertisements

أخبار تهمك

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 4 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

كيان محمد صلاح.. كيف تحصل نجلة الفرعون المصري على الجنسية الإنجليزية؟

منذ 43 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ يوم

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ ساعتين و 6 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 6 ساعات

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت بالجملة في التشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

07:29 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status