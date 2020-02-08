المايسترو محمد عثمان يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس تحضيرات "ليلة حب"

أكد المايسترو محمد عثمان، أن مشروع إحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم قد بدأ من خلال برنامج "صاحبة السعادة" وذلك عن طريق غناء مقاطع لأغاني أم كلثوم وليس أغاني كاملة والمقطع مدته 4 أو 5 دقائق على الأكثر.



وكشف عثمان، أن هذه الفكرة قد خطرت في ذهنه منذ ما يقرب من 10 سنوات، مضيفا أنه اختار أفضل مطربات مميزات في غناء أغاني أم كلثوم وعلى رأسهن ريهام عبد الحكيم ومي فاروق أما المطربات الثلاثة الأخريات فتم اختيارهن من فرقة "أيامنا الحلوة".



ووجه المايسترو الشكر لهن على المجهود الكبير الذي بذله المطربات طوال الفترة الماضية من أجل تقديم عروض مميزة.