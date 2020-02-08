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تفاصيل لقاء الأنبا باخوم مع مسؤول ايبارشية روتينبرج للأعمال التنموية
السبت 08/فبراير/2020 - 06:03 م
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حازم رفعت
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استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اليوم السبت، سيادة المونسنيور هينز ستابس، مسؤول الأعمال التنموية لايبارشية روتينبورج الألمانية.
جاء ذلك في إطار زيارته للكنيسة بمصر للتشاور في سبل التعاون مع الايبارشية البطريركية.
تم اللقاء بدار سيدة السلام لذوي الاحتياجات بمساكن شيراتون حيث تفقد أبناء الدار، والأعمال التي يقوم بها الدار لخدمتهم.
جاء ذلك في إطار زيارته للكنيسة بمصر للتشاور في سبل التعاون مع الايبارشية البطريركية.
تم اللقاء بدار سيدة السلام لذوي الاحتياجات بمساكن شيراتون حيث تفقد أبناء الدار، والأعمال التي يقوم بها الدار لخدمتهم.
شارك في اللقاء الاب كيرلس نظيم مسؤول مكتب التنمية ومسؤولي الدار.
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