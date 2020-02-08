افتتاح مذهل لـ"فبراير الكويت".. و"ترند" خليجي يحصده حفلا محمد عبده وأصالة وماجد المهندس (صور)

في أجواء طربية غنائية حماسية من طراز خاص ورفيع، زيّن النجوم الثلاثة: "فنان العرب" محمد عبده، و"أصالة الغناء" أصالة نصري، و"البرنس" ماجد المهندس، على مدار يومين متتاليين بإقتدار ونجاح، حفلات الأسبوع الأول من مهرجان "فبراير الكويت 2020" ، الذي تنظمه وتتولى الإشراف عليه هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بالتعاون مع "مركز عبد الله الرويشد"، وهي الحفلات التي بدأت تاريخ 6 فبراير 2020، ومستمر حتى تاريخ 21 فبراير 2020، وتقام على مسرح الصرح المعماري الفني والثقافي المميز "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي"، بالعاصمة الكويت.

وكما توقع مسبقا "عرّاب الفن" الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ"روتانا للصوتيات والمرئيات"، أن حفلات "فبراير الكويت 2020" ستحصد النجاححتى قبل إنطلاقتها، بدليل نفاذ جميع تذاكرها قبل موعد انطلاقة الحفلات بفترة، جاء تصريح وتأكيد "أبو فواز" مواكبا للنتائج الايجابية التي حصداهاحفلي الأسبوع الأول من المهرجان، على المستويات الفنية والتقنية والتنظيمية والجماهيرية، حتى ان ديكور المسرح أبهر الحضور وملايين المشاهدين الذين تابعوا النقل التلفزيوني المباشر للحفلات، عبر مجموعة قنوات "روتانا" بقيادة المخرج أحمد الدوغجي واشراف أ.سالم الهندي (أبو فواز).

في الحفل الأول، جاء الإستقبال الحافل من الجمهور الكويتي للمطرب محمد عبده، بحجم الاشياق اليه. وقد أطل عبده كعادته بلياقة بدنية وغنائية عاليه، حتى ان أحد الجمهور إمتدح إطلالته أمام الجميع متغزلا بأدائه وأغانيه، مازحا:"معرس يا بو نوره .. معرس"، ليجيبه "فنان العرب" ضاحكا :" الجميع كلكم ان شاء الله معرسين.. تبون تورطوني لحالي!". وكما أغنيته التي قدمها "مذهلة".. كذلك كانت هي الأجواء على المسرح. وبرنامج الحفل الذي تضمن العديد من جديد وقديم "أبو نوره"، لم يخلو من اغاني الزمن الجميل فشدا رائعة "أسمر عبر" من كلمات الشاعر محمد فهد العيسى والحان طارق عبد الحكيم (كلاهما متوفيان). ايضا غنى "مجنونها" التي حققت معادلة الابداع باتحاد كلمات "مهندس الكلمة" الأمير بدر بن عبد المحسن مع الحان "فنان العرب".

وعلى مدار فقرتين غنائيتين تخللتهما استراحة قصيرة، كان الجمهور يناشد محمد عبده بالمزيد من إبداعات تاريخه ومشواره الغنائي الحافل بالنجاحات، وكان "أبو نوره" يقابل المحبة بمثلها في موضوعات اغانيه التي تنوعت ما بين غزل واشتياق وهجر والبحث عنها في كل "الأماكن"، كما عاتبها في أحد اغانيه :"ليه اذا حبيتك اكثر زدتي قسوه.. وان داريت بحاجتي لك زدتي جفوه".

وكان "فنان العرب" الذي وصل الكويت مبكرا، قد أجرى بروفتان قبل موعد الحفل، وفي إحداها زاره "سفير الأغنية الخليجية" عبد الله الرويشد، وقدّم له بحضور "أبو فواز" هدية عبارة عن ألة عود ، ُصمم خصيصا لفنان العرب عليه صورته من الخلف، وبعد ان توجه اليه "فنان العرب" بالشكر، أخذ يعزف عليه..ممتدحا صوته وايقاعاته.

اما الحفل الثاني، فافتتحته المطربة أصالة بأغنية من الفلكلور الكويتي هي "ابشري يا عين"، واثناء فقرتها غنت لإبنتها "شام" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد "بحكيلك أجمل حكاية"، معلقة "شامي صارت دكتورة"، وخصت الفتيات بأغنية "قانون كيفك" مستسمحة الشباب ان تدلع الصبايا بأغنية. وأشعلت "صولا" المسرح بأغنيتها "سواها قلبي"، وحلقت عاليا عند تقديمها "بنت أكابر" وغيرها .وبعد انتهاء فقرتها ووداعها الجمهور، توجهت أصالة برفقة أ. سالم الهندي الى مقر استراحة "البرنس" ماجد المهندس في الكواليس والذي كان يتجهز لفقرته، وتخلل لقاءهما السلام والكلام والتقاط الصور والفيديوهات التذكارية. واثناء ذلك التقت "صولا" أيضا مع المطرب والملحن أحمد الهرمي، وطلبت منه ان يجهز لها لحنا على كلام بحوزتها لأغنية ستضمها في البومها الخليجي المقبل.

اما "مسك ختام" الحفل الثاني من "فبراير الكويت 2020" فجاء بتوقيع "برنس الغناء" ماجد المهندس الذي عبر لاهل الاعلام قبل بدأ فقرته عن سعادته بالغناء بين ناسه وأهله في الكويت الحبيبة، وامام الجمهور الكويتي الراقي ، معتبرا "الحفل جزء لا يتجزأ من مشواري الفني خاصة وانه يأتي ضمن مهرجان كبير بكل ما فيه". وتلقى ماجد التهاني من اهل الاعلام على البومه الجديد "شهد الحروف". وكانت مفاجأة المهندس للجمهور ان قدم معه في الحفل الفنان احمد الهرمي الذي شاركه عزفا اغنيته "يهزك الشوق"، وكما افتتح ماجد فقرته بغناء "الكويت الحبيبة"، تغزل بها ثانية فطرح السؤال والاجابة في حبها بأغنيته "يسألوني حبيبك وين؟"، مجيبا :"أقولهم بالكويت"، وتوالت أغانيه: اوقعلك عقد، أحبك موت، ولا به حد يهواك كثري، انا مسير" وغيرها.

وكان ماجد المهندس ومدير أعماله الشاعر فائق حسن والفنان أحمد الهرمي،اثناء تواجدهم في الكويت، لبّوا في اليوم التالي لمشاركة "البرنس" في "فبراير الكويت"، حفل الغداء الذي أقامه أ. سالم الهندي بمنزله العامر، والذي حضرهأيضا النجوم: عبد الله الرويشد ونبيل شعيل ومساعد البلوشي، والعديد من صنّاع الفن والموسيقى في الكويت،اضافة الى الكثير من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية والأصدقاء، وأبدى الجميع سعادتهم بان اول حفلين من "فبراير الكويت 2020"، حققا "ترند" من خلال التغريدات التي اطلقت عبر "تويتر" على مستوى الكويت والخليج. اما المطربة اصالة فاثناء تواجدها في الكويت، لبت دعوة "قيثارة الغناء" نوال الكويتية على العشاء، وغنيتا معا.