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وزير التعليم العالي للمُدرس المعتدى عليه بالإسكندرية: أتابع بنفسي تحقيقات النيابة في الواقعة (صور)

السبت 08/فبراير/2020 - 06:00 م
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الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
محمد رجب - دينا حسن
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قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم السبت، بزيارة الدكتور محمود رجب المدرس بكلية التجارة جامعة الأسكندرية بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام إثر تورطه في واقعة غش بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الماضي.

واطمأن الوزير على صحة عضو هيئة التدريس، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفان وإخلاص، وأكد له على دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمى له.

كما قدم الوزير له الشكر على التزامه بالحضور إلى الجامعة اليوم وتقديم محاضرته للطلاب فى مواعيدها، حيث قابل الطلاب أستاذهم بكل آيات الاحترام والتقدير، وقدموا لسيادته كل الاعتذار والأسف من التصرف الشاذ لأحد زملائهم.

استمع الوزير من عضو هيئة التدريس إلى ملابسات الحادث بالكامل، وكيفية اعتداء الطالب عليه.

وأكد الوزير خلال لقائه أيضا بعضو هيئة التدريس على متابعته شخصيًا لمسار تحقيقات النيابة العامة، حتى الاطمئنان الكامل لاتخاذ العدالة مجراها.

كما أكد الوزير أيضًا على تطبيق كافة الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التي تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة  وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر.

وزير التعليم العالي للمُدرس المعتدى عليه بالإسكندرية: أتابع بنفسي تحقيقات النيابة في الواقعة (صور)
وزير التعليم العالي للمُدرس المعتدى عليه بالإسكندرية: أتابع بنفسي تحقيقات النيابة في الواقعة (صور)
وزير التعليم العالي للمُدرس المعتدى عليه بالإسكندرية: أتابع بنفسي تحقيقات النيابة في الواقعة (صور)
وزير التعليم العالي للمُدرس المعتدى عليه بالإسكندرية: أتابع بنفسي تحقيقات النيابة في الواقعة (صور)
وزير التعليم العالي للمُدرس المعتدى عليه بالإسكندرية: أتابع بنفسي تحقيقات النيابة في الواقعة (صور)
وزير التعليم العالي للمُدرس المعتدى عليه بالإسكندرية: أتابع بنفسي تحقيقات النيابة في الواقعة (صور)
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