خاص| قبل عرض كليب "سقفة" "الفجر الفني" يكشف مفاجآت رامي جمال لجمهوره

يستعد الفنان رامي جمال، لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "سقفة" وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "أنا لوحدي" من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، وذلك غدًا عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



يكشف "الفجر الفني" أبرز مفاجآت الفنان رامي جمال لجمهوره من خلال كليب "سقفة" وأبرزها الفيديو كليب يضم مجموعة من الفنانين والإعلاميين وأشهر لاعبي كرة القدم.



أغنية "سقفة" تدعو إلى البهجة والفرحة، ومن المؤكد أنها ستحقق نجاحًا كبيرًا وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما.





وطالب جمهور الفنان رامي جمال شركة"نجوم ريكوردز" بسرعة طرح الألبوم معبرين عن اشتياقهم لسماع أغاني الألبوم، مؤكدين على تحقيقه نجاحًا ساحقًا وذلك عبر مواقع "السوشيال ميديا".



جدير بالذكر أن رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

