مي فاروق توجه رسالة لأصالة وأنغام.. وتكشف لـ"الفجر الفني" كواليس "ليلة حب"

أكدت الفنانة مي فاروق أن تجربة حفل سهرة "ليالي زمان" هي تجربة مختلفة مضيفة أنه تم تقديمها لأول مرة من خلال برنامج "صاحبة السعادة" قبل أن يتم تنفيذ الفكرة من خلال إحياء عدة حفلات بعد ذلك.



وتحدثت عن "اللوك" الخاص بها في الحفل وهو "ستايلست" إيهاب العدي وتصميم الفستان شريف نصر والميك أب أمين، والشعر محمود عامر ومساعدتي هبة.



وكشفت عن معرفتها بالمايسترو محمد عثمان منذ أن كانت في المرحلة الإعدادية مؤكدة أنه أخ وصديق عزيز بالنسبة لها.



وأضافت "ريهام عبدالحكيم اختي وصديقتي منذ الطفولة، أما هلا وريم وماريز هم أصدقائي وأصوات أحبها قبل أن يكونوا أصدقائي وأنا سعيدة بالتواجد معهم وبمشيئة الله سيتجدد اللقاء بيننا دائما".



وعن أعمالها القادمة قالت "صدرت لي أمس أغنية بعنوان "الشتا" كلمات إبراهيم محمد وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين وخلال الفترة المقبلة سأقوم بإحياء حفلات في دار أوبرا القاهرة وأوبرا الاسكندرية بالإضافة إلى 3 حفلات خارج مصر".



وعن إمكانية عمل دويتو مع الفنانة أصالة " أنا تحت أمرها وأنا أعتز بصداقتها كثيرا وكذلك أنغام أحبها كثيرا وأعتز بصداقتهما قبل أن أكون من معجباتهم".



ووجهت رسالة إلى أصالة وأنغام " أنتما من الأجيال التي احترامها وفنانات رائعات وأنا سعيدة بصداقتي لكما وأتمنى أن يجمعني بكما أعمال قادمة".