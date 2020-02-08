"القوية".. نوال الزغبي تغازل جمهور بصورة من إمام البحر

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة إمام البحر وكانت مرتدية:"بنطلون باللون الاسود وقميص باللون الابيض وبلوزة باللون الاسود وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".وعلقت نوال، على الصورة قائلة: "القوية قلبك سموني".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"واو الماء والخضره والوجه الحسن" وأضاف آخر"شو هل الهطله الحلوة نونو"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمرتنا الذهبية".ويذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية"القوية"، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية.