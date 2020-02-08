Advertisements
Advertisements
Advertisements

"القوية".. نوال الزغبي تغازل جمهور بصورة من إمام البحر

السبت 08/فبراير/2020 - 06:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة إمام البحر وكانت مرتدية:"بنطلون باللون الاسود وقميص باللون الابيض وبلوزة باللون الاسود وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".


وعلقت نوال، على الصورة قائلة: "القوية قلبك سموني".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"واو الماء والخضره والوجه الحسن" وأضاف آخر"شو هل الهطله الحلوة نونو"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمرتنا الذهبية".



ويذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية"القوية"، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خبر سار لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز في دوري الأبطال

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ يوم

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 22 ساعة

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ ساعتين

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ 34 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ يوم

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الليجا

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

"بفستان قصير".. شيماء سيف تغازل جمهورها بوصلة رقص

بإطلالة ساحرة هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

"ببجامة البيت".. هبة مجدي تغازل جمهورها من داخل منزلها

ب"جيمبسويت أسود" سيرين عبد النور تغازل جمهورها

نوال الزغبي تشعل "إنستجرام" بإطلالة صيفية

"ببجامة البيت" كندة حنا تغازل جمهورها من داخل منزلها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

04:44 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مقالات وكتاب

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: 4 قيادات حول "الطيب" لهم علاقات مشبوهة بـ"الإخوان"

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الكاف وقراراته

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: د. على مبروك: الأزهر لن يقبل تجديد الخطاب الديني

DMCA.com Protection Status