خاص| سعد رمضان يستعد لطرح كليب جديد مارس المقبل

يعكف الفنان اللبناني سعد رمضان، على التحضير لأغنية جديدة استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.



وعلم الفجر الفني من مصادر مقربة من سعد رمضان أنه يستعد لطرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وسيتم الانتهاء من ذلك خلال شهر مارس المقبل، وحتى الآن لم يتم تحديد إسم الأغنية.



يتعاون سعد رمضان في العمل الجديد مع الشاعر الغنائي علي المولى وألحان صلاح الكردي.



جدير بالذكر أن سعد رمضان كان قد حقق نجاحًا كبيرًا من خلال أغنية شو محسودين والتي حظيت بانتشار كبير بين جمهوره.

