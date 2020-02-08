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الصدر: يجب عدم تدخل المحتجين في تشكيل الحكومة المؤقتة

السبت 08/فبراير/2020 - 05:05 م
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زعيم التيار الصدري - الصدر
زعيم التيار الصدري - الصدر
وكالات
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اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم السبت، أنه "يجب عدم تدخل المحتجين في تشكيل الحكومة المؤقتة"، وذلك عقب اعتداء أنصار التيار الصدري على المتظاهرين قبل يومين، مع استمرار الاحتجاجات الغاضبة في عدد من المناطق العراقية رفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.

وقال مقتدى الصدر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "يجب عدم تدخل المتظاهرين في أمور سياسية ثانوية كالتعيينات ورفض بعض السياسيات من هنا وهناك"، ودعا لعدم إجبار أي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقاً، وعدم قطع الطرق وعدم منع الدوام في المدارس كافة وعدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة.

كما طالب بإخلاء مناطق المظاهرات من مظاهر التسليح وإدارة التظاهرات من الداخل، وعدم التعدي على القوات الأمنية وانسحاب "القبعات الزرق"، وأشار إلى وجوب "التحقيق بحادثتي الوثبة وساحة الصدرين وما شابههما في جميع المحافظات".

وتابع الصدر: "يجب توحيد المطالب وكتابتها بصورة موحدة لجميع تظاهرات العراق"، لافتاً إلى أن "العمل على تشكيل لجان من داخل المظاهرات من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين والتحقيق الجدي في قضية قتلى الإصلاح الذين سقطوا خلال المظاهرات".

وقتل 8 أشخاص على الأقل في اشتباكات بمدينة النجف جنوب غربي العاصمة العراقية، يوم الأربعاء الماضي، بعد اجتياح أنصار الصدر عدداً من الخيم المنصوبة وتحطيمها وإحراق بعضها، فضلاً عن إطلاق النار على المتظاهرين المعتصمين بساحة الصدرين في المدينة.

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الكلمات المفتاحية

المحتجين الصدر الحكومة التيار الصدري

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