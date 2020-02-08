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موعد مباراة إنتر ضد ميلان (ديربي الغضب) والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والمعلقين

السبت 08/فبراير/2020 - 05:09 م
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مباراة إنتر ضد ميلان
مباراة إنتر ضد ميلان
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يستعد ملعب جيوزيبي مياتزا معقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، لاستضافة مباراة نارية وقوية لأصحاب الأرض، ضد إي إس ميلان، بالدوري الإيطالي لكرة القدك.

ويحل ميلان ضيفًا على إنتر ميلان، مساء يوم الأحد المقبل في ديربي "الغضب"، أملًا في الحصول على ثلاث نقاط تضع الفريق، في منتصف الجدول، بينما يسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره من أجل تصدر ترتيب الكالتشيو.

وتُقام مباراة إنتر ميلان ضد إي إس ميلان، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب سان سيرو، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 51 نقطة في جدول الترتيب، بينما يدخل ميلان المباراة محتلًا المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالآتي:-

إنتر ميلان
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
خط الدفاع : ميلان شكرينيار - جودين - ستيفان دي فري.
خط الوسط : آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- فيكتور موسيس.
خط الهجوم : روميلو لوكاكو - سانشيز.

بينما تشكيل ميلان
حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع : ثيو هيرنانديز - رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيدي كالابريا.
خط الوسط : هاكان كالهانوجلو - فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - سامو كاستيخو.
خط الهجوم : أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش.

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