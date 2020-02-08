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أسون يواصل مسلسل الانتصارات بالدوري ويسقط الاتحاد السكندري بهدف

السبت 08/فبراير/2020 - 05:04 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح فريق أسوان، في تحقيق الانتصار على الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

 

أحرز فادي فريد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ80، ليهدي النقاط الثلاث لفريقه.

 

ويعد هذا الانتصار هو الثالث لأسوان على التوالي في بطولة الدوري المصري.


الفوز رفع رصيد أسوان للنقطة الـ18 مرتقيا للمركز الـ11 في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الرابع.

 

الاتحاد السكندري يواجه أسوان مجددا يوم الأحد المقبل، لكن في دور الـ16 لكأس مصر.

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