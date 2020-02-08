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"التخطيط": رفع عدد المنح الدراسية إلى 346 منحة بنهاية العام المالي 2021-2022

السبت 08/فبراير/2020 - 05:00 م
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منح دراسية
منح دراسية
الفجر الاقتصادي
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قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة تطوير مرحلة التعليم الجامعي ستشمل زيادة أعداد المبعوثين من ألف طالب وطالبة عام 2017-2018 إلى 1400 دارس عام 2021-2022، وزيادة أعداد المستفيدين من المنح المقدمة من 123 منحة إلى 346 منحة في ذات الفترة، وزيادة أعداد الطلبة الوافدين من 47 ألف وافد لـ 75 ألف العام الحالي 2019-2020، ثم 85 ألف 2020-2021 وصولًا لـ 100 ألف وافد بنهاية عام 2021-2022

وأضافت الوزارة، أنه سيتم العمل أيضًا على إنشاء بنك للمعلومات خاص بكل كلية على حدة، يرتبط بموقع الكلية مع ضمان تحديث البيانات شهريًا، وإنشاء مركز لتنمية وتطوير إبداعات الشباب وريادة الأعمال، مع تبني أفضل الاختراعات لتحويلها إلى سلع وخدمات، وإنشاء حاضنات إبداعات الشباب داخل المركز، وكذلك زيادة عدد المؤسسات الجامعية الحاصلة على الاعتماد إلى 120 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة.

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