أحمد كرارة يغازل جمهوره بصورة من كواليس"حب عمري"

نشر الفنان أحمد كرارة، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة من كواليس مسلسل "حب عمري" وكان مرتدي "جاكيت شتوي باللون الاسود وتيشرت باللون الاسود".





وعلق أحمد، على الصورة قائلًا: "حب عمري نعيم رمضان2020".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا معاك يا حبيبي" وأضاف آخر"بالتوفيق يانجمنا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"أن شاءالله تكسر الدنيا".





ويذكر ان آخر أعمال أحمد كراره، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثة في إطار الغموض والتشويق، وشارك في في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة درة وخالد سليم وعمر الشناوي ودانا هشام.