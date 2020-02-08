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مفاجأة.. مهاجم باريس سان جيرمان يصدم برشلونة

السبت 08/فبراير/2020 - 04:57 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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صدم مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بقرار ناري وذلك بعد طلب البارسا التعاقد معه لتدعيم الفريق.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "الليكيب"، إن ايدسون كافاني رفض الإنتقال إلى فريق برشلونة باليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.

وكان يبحث البارسا على التعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو بسبب إصابة لويس سواريز والتي ستجعله يغيب عن الفريق حتى منتصف شهر أبريل القادم.

يذكر أن ايدسون كافاني لا يشارك مع فريق باريس سان جيرمان هذا الموسم بشكل أساسي، خاصة بعد تعاقد الفريق الباريسي مع ماورو ايكاردي من إنتر ميلان.
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