فوز سرس الليان وميت خاقان وخسارة عرب الرمل وغزل شبين بالقسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع التاسع عشر، للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، عن فوز مستحق لفريق سرس الليان على حساب ضيفه فريق الشرقية بنتيجة 3-1 سجلهم، عبد الفتاح سعيد، ومحمود خالد، في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل هدف الشرقية من ركلة جزاء بالدقيقة 10 وشهد اللقاء طرد محمد كليلة مدير الكرة للفريق السرساوي للإعتراض على التحكيم، وأضاف أحمد نصر الهدف الثالث للسرس في الدقيقة 25.وتخطى فريق ميت خاقان، عقبة فريق مركز شباب تلا، بفوز مثير بهدفين مقابل هدف، سجلهما طارق أبو المعاطي ومحمد حله في الدقيقتين 7 و 45 الشوط الأول، وسجل لتلا هشام عبد الرؤوف بالدقيقة 5 من الشوط الثاني.وتعادل ميت خلف خارج ملعبه مع دقادوس، 2-2 في لقاء مثير، شهد تقدم فريق دقادوس، بهدف في بداية الشوط الثاني، ثم تعادل ميت خلف عبر محمد صلاح، ثم سجل السيد العجوز هدف التقدم لميت خلف، وقبل نهاية اللقاء خطف دقادوس هدف التعادل.وخسر عرب الرمل على ملعب قويسنا من فريق مركز شابب أبو حماد بهدف في الدقيقة 94 سجله اللاعب محمود فتحي.كما خسر غزل شبين خارج ملعبه من فاقوس 2-0 سجلهما أحمد عبد الله في الدقيقة 28 للشوط الأول، ومحمود الغرباوي في الدقيقة 52 للشوط الثاني، وشهد اللقاء طرد مدافع الغزل لعرقلة مهاجم فاقوس اللاعب كرواش المنفرد بالمرمى.

وخطف أبو كبير تعادل مثير على ملعبه مع نادي ديرب نجم بنيتجة 3-3 سجل لديرب محمد القط من ركلة جزاء، وطارق مسعد في الشوط الأول، وأضاف صلاح محسن الهدف الثالث في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 75 سجل أبو كبير هدفه الأول، وفي الوق بدل الضائع سجل أبو كبير هدفين متتاليين.





وحسم التعادل السلبي لقاء مركز شباب ديرب نجم مع فريق بلبيس.ترتيب المجموعة العاش1- سرس الليان 41 نقطة2- الشرقية 33 نقطة3- بلبيس 30 نقطة4- عرب الرمل 29 نقطة5- شباب تلا 29 نقطة6- غزل شبين 25 نقطة7- فاقـوس 25 نقطة8- ميت خاقان 24 نقطة9- شباب ديرب 24 نقطة10- ميت خلف 20 نقطة11- دقادوس 19 نقطة12- شباب أبو حماد 18 نقطة13- أبو كبير 15 نقطة.14-ديرب نجم 13 نقطة