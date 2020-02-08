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فوز سرس الليان وميت خاقان وخسارة عرب الرمل وغزل شبين بالقسم الثالث

السبت 08/فبراير/2020 - 04:55 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أسفرت نتائج مباريات الأسبوع التاسع عشر، للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، عن فوز مستحق لفريق سرس الليان على حساب ضيفه فريق الشرقية بنتيجة 3-1 سجلهم، عبد الفتاح سعيد، ومحمود خالد، في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل هدف الشرقية من ركلة جزاء بالدقيقة 10 وشهد اللقاء طرد محمد كليلة مدير الكرة للفريق السرساوي للإعتراض على التحكيم، وأضاف أحمد نصر الهدف الثالث للسرس في الدقيقة 25.

وتخطى فريق ميت خاقان، عقبة فريق مركز شباب تلا، بفوز مثير بهدفين مقابل هدف، سجلهما طارق أبو المعاطي ومحمد حله في الدقيقتين 7 و 45 الشوط الأول، وسجل لتلا هشام عبد الرؤوف بالدقيقة 5 من الشوط الثاني.

وتعادل ميت خلف خارج ملعبه مع دقادوس، 2-2 في لقاء مثير، شهد تقدم فريق دقادوس، بهدف في بداية الشوط الثاني، ثم تعادل ميت خلف عبر محمد صلاح، ثم سجل السيد العجوز هدف التقدم لميت خلف، وقبل نهاية اللقاء خطف دقادوس هدف التعادل.

وخسر عرب الرمل على ملعب قويسنا من فريق مركز شابب أبو حماد بهدف في الدقيقة 94 سجله اللاعب محمود فتحي.

كما خسر غزل شبين خارج ملعبه من فاقوس 2-0 سجلهما أحمد عبد الله في الدقيقة 28 للشوط الأول، ومحمود الغرباوي في الدقيقة 52 للشوط الثاني، وشهد اللقاء طرد مدافع الغزل لعرقلة مهاجم فاقوس اللاعب كرواش المنفرد بالمرمى.

وخطف أبو كبير  تعادل مثير على ملعبه مع نادي ديرب نجم بنيتجة 3-3 سجل لديرب محمد القط من ركلة جزاء، وطارق مسعد في الشوط الأول، وأضاف صلاح محسن الهدف الثالث في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 75 سجل أبو كبير هدفه الأول، وفي الوق بدل الضائع سجل أبو كبير هدفين متتاليين.


وحسم التعادل السلبي لقاء مركز شباب ديرب نجم مع فريق بلبيس.

ترتيب المجموعة العاش

1- سرس الليان 41 نقطة
2- الشرقية 33 نقطة
3- بلبيس 30 نقطة
4- عرب الرمل 29 نقطة
5- شباب تلا 29 نقطة
6- غزل شبين 25 نقطة
7- فاقـوس 25 نقطة
8- ميت خاقان 24 نقطة
9- شباب ديرب 24 نقطة
10- ميت خلف 20 نقطة
11- دقادوس 19 نقطة
12- شباب أبو حماد 18 نقطة
13- أبو كبير 15 نقطة.
14-ديرب نجم 13 نقطة

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