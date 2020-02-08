مواعيد مباريات اليوم السبت 8 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ضد بروسيا دورتموند





مواعيد مباريات اليوم حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم السبت 8 / 2 / 2020، أبرزها مباراة هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، ومباراة باير ليفركوزن ضد بروسيا دورتموند في الدوري الألماني، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة الاتحاد السكندري ضد أسوان، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة نادي مصر ضد سموحة، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مصر المقاصة ضد الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"





برايتون ضد واتفورد، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ23"





هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ23"





أتلتيكو مدريد ضد غرناطة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ21"





باير ليفركوزن ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ14"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمواجهة النجم الساحلي ضد هلال شابة، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

بوروسيا و باير الساعة 7.30 علي قناة 5