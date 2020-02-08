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جوارديولا يخطط للتعاقد مع مدافع اتليتك بلباو
السبت 08/فبراير/2020 - 04:52 م
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أحمد عصام
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يخطط المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي للتعاقد مع مدافع فريق اتليتك بلباو خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن بيب جوارديولا مهتم بمدافع أتليتكو بيلباو أوناي نونيز والذي يضعه على راداره، ويتابع مانشستر سيتي اللاعب وقام بالسؤال عنه مؤخراً.
ويملك اوناي نونيز شرط جزائي في عقده يبلغ قيمته 30 مليون يورو والذي يعتبر معقول بأسعار السوق الحالية.
ويعاني فريق مانشستر سيتي هذا الموسم على المستوى الدفاعي خاصة بعد رحيل فينسينت كومباني في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية إلى فريق اندرلخت البلجيكي.
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